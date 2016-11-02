Гослекслужба лишена права рассматривать дела о продаже сигарет без медицинского предупреждения

Верховная Рада Украины конкретизировала полномочия Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю над наркотиками в части рассмотрения дел об административных правонарушениях и наложения административных взысканий.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий законопроект № 4552 о внесении изменений в статью 244-8 Кодекса Украины об административных правонарушениях проголосовали 233 из 345 депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Читайте такжеУченые: курение - одна из основных причин тяжелой формы инсультаСогласно внесенным изменениям Гослекслужба лишается полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 168-2 КОАП «Выпуск в продажу продукции с нарушением требований относительно медицинских предупреждений потребителей табачных изделий».

Это правонарушение влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц от 30 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Читайте такжеКурение пагубно влияет на активность более 7 000 генов - новое исследование*** Медицинское предупреждение – информация о вредном влиянии употребления табачных изделий на здоровье человека, которая содержится на пачках, коробках, сувенирных коробках, а также на упаковке (за исключением прозрачных оберток), в которой табачные изделия находятся в пачках или коробках. Медицинское предупреждение состоит из черной прямоугольной рамки толщиной не менее трех миллиметров и текста, который помещается в такую рамку. Предупреждения должны занимать не менее 30% площади внешней поверхности каждой большей стороны упаковки табачных изделий.