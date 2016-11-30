Гройсман поручил разработать предложения по обеспечению прав и потребностей людей с инвалидностью

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил министерствам разработать предложения по обеспечению прав и потребностей людей с инвалидностью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на сегодняшнем заседании правительства.

Читайте такжеМеждународной клинике восстановительного лечения детей с ДЦП выделено более 11 млн грнГройсман напомнил, что 3 декабря отмечается Международный день инвалидов.

"Вопрос заботы о людях с инвалидностью - это, если хотите, индикатор зрелости любой нации, любого государства. Поэтому наша задача сегодня - не думать только о 3 декабря, но сделать все, чтобы жизнь для людей с особыми потребностями, а я их так называю, было максимально удобным: транспорт, тротуары, доступность медицинское обеспечение, инфраструктура", - сказал Гройсман.

По его словам, 14 декабря Кабмин рассмотрит комплексно этот вопрос на заседании, на которое пригласят уполномоченного президента по правам людей с инвалидностью Валерий Сушкевич и, возможно, людей из других городов.

Читайте такжеЗакон об увеличении помощи при инвалидности военнослужащих отправлен на доработку"Я поручаю всем министерствам, которые с этим связаны, прошу профильного вице-премьера социальной политики скоординировать эту работу, чтобы все министерства предоставили согласованные предложения по выполнению задач Конвенции ООН, других нормативных документов, чтобы мы очень четко определили, как именно мы будем поддерживать людей с особыми потребностями", - сказал Гройсман.