Для защиты мозга избегайте сидячего образа жизни

Медики подтвердили, что физическая активность способна обратить вспять возрастные проблемы мозга, связанные с сокращением производства нейронных стволовых клеток в гиппокампе. Предполагается, что при физической деятельности в мозговой области восстанавливается химикат, способствующий созреванию новых стволовых клеток, которые дифференцируются в различные зрелые нейроны. Эти нейроны имеют разные функции, объединенные под общим процессом - нейрогенезисом. Чем меньше новых стволовых клеток вырабатывается в гиппокампе, тем хуже становится память у человека, повреждаются навыки обучения и другие мозговые свойства.

В эксперименте Национального университета Ченг Кунга /Тайвань/ лабораторные мыши разных возрастов бегали в колесе каждый день примерно по часу. В то же время отслеживались уровни рецепторов в гиппокампе и активность нейрогенезиса. Нейрогенезис быстрее падал у старших грызунов. Было доказано, что бег в колесе значительно замедлял потерю нейронов, а производство нейронных стволовых клеток улучшалось на 200%, их выживание увеличилось на 170%, а рост - на 190%. Это говорит о том, что важно избегать сидячего образа жизни, так как физические упражнения поощряют образование новых нейронов и тем самым защищают мозг от возрастного повреждения, утверждают неврологи.

ami-tass.ru