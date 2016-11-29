На завтра прогнозируют гололедицу - пешеходам нужно быть особенно внимательными

На завтра, 30 ноября, на большей части территории Украины, кроме южных и большинства восточных областей, синоптики прогнозируют на дорогах гололедицу.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении безопасности дорожного движения ДПД Нацполиции.

Читайте такжеПричины хрупкости костей«По информации Гидрометцентра, в среду, на территории страны, кроме южных и большинства восточных областей, гололедица. Также ночью в Карпатском регионе, большинстве центральных и Харьковской областях, днем в западных, Житомирской и Киевской областях небольшой снег», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Виннице за сутки в больницу обратились 60 человек с переломами, вывихами и ушибамиПолиция напоминает как водителям, так и пешеходам о необходимости быть особенно внимательными.

В частности, соблюдать Правила дорожного движения, быть осторожными при проезде мостов и эстакад, отказаться от рискованных маневрирований, не превышать скорость и соблюдать безопасную дистанцию.