Прием антидепрессантов может привести к переломам - исследование

Антидепрессанты могут быть необходимы для вашего психического здоровья, но в некоторых случаях их прием может навредить костям. У людей, принимающих препараты, относящиеся к ингибиторам обратного захвата серотонина, чаще возникают переломы, сообщает Медпортал.

Ученым из Колумбийского университета (Columbia University), заметившим эту закономерность, впрочем, пока до конца неясно, являются ли переломы последствиями приема антидепрессантов или же связаны с самой депрессией.

Читайте такжеПовышение работоспособности - признак того, что депрессия отступаетПатрисия Дьюси (Patricia Ducy) и ее коллеги провели эксперимент на мышах. В течение шести недель животные получали флуоксетин, основное действующее вещество Прозака – это привело к потере костной массы. Ученые заметили, что в первые три недели кости укреплялись и риск переломов снижался, но в дальнейшем наблюдалась потеря костной массы. Это было связано с тем, что флуоксетин ингибировал работу остеокластов – клеток, способных разрушать костную ткань. В дальнейшем, однако, высокий уровень серотонина, возникающий в результате приема препарата, влиял на работу одного из участков гипоталамуса, участвующего в регуляции костного роста.

Читайте такжеАлкоголь - плохой антидепрессант, заявляют учёныеСходная закономерность наблюдается и у людей: пациенты, принимающие антидепрессанты дольше года, в большей степени подвержены переломам. Это свидетельствует о том, что врачам, назначающим антидепрессанты пациентам, необходимо помнить и о возможных побочных эффектах таких лекарств. Пациентам, входящим в группу риска, возможно понадобится изменить образ жизни – например, отказаться от курения, либо поменять рацион.