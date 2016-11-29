Генпрокуратура вызывает Богатыреву на допрос о хищении государственных средств

Повестка опубликована в газете "Урядовый курьер" сегодня, 29 ноября.

Богатырева должна явиться на допрос 7 декабря в 9:30.

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Как пояснил экс-заместитель генпрокурора Виталий Касько в комментарии 112.ua, допрос - это один из элементов для начала процедуры заочного уголовного расследования.

"Это один из элементов для начала процедуры заочного уголовного расследования. Чтобы начать эту процедуру, закон требует, чтобы правоохранительные органы приняли все возможные меры, чтобы лицу было сообщено о уголовное производство по ней, о выдвинутые подозрения и обвинения. По моему мнению, это попытка прокуратуры соблюсти этот порядок и начать процедуру заочного уголовного производства с последующим направлением в суд", - сказал Касько.

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Напомним, ГПУ подозревает бывшего министра здравоохранения Украины Раису Богатыреву в незаконном завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах, то есть по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

25 ноября суд повторно разрешил ГПУ начать заочное расследование против Богатыревой.