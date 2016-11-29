К новогодним праздникам штаб Ахметова обновит состав продуктовых наборов

15:23, 29 ноября 2016
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Завтра состоится пресс-брифинг Гуманитарного штаба Рината Ахметова. 

гуманитарный штаб Ахметова / Фото: Пресс-служба Благотворительного фонду Рината Ахметова "Развитие Украины"

В ходе мероприятия координатор Штаба Римма Филь и руководитель отдела закупок Анастасия Кладова  расскажут об изменении составов и начале выдачи обновленных продуктовых наборов на Донбассе.

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Какие продукты добавлены в наборы выживания к Новому году? Как происходит их отбор и проверка качества перед  доставкой? Кто и в какие сроки сможет получить обновленные наборы?

Также координатор Штаба Римма Филь расскажет о планах Штаба Рината Ахметова  до конца 2016 года.

Аккредитация журналистов по телефону +38 (063) 235-47-13 или по адресу электронной почты amoskvitina@fdu.org.ua.    

Адрес: ул. Эспланадная, 20.

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При Штабе работает горячая линия – единый многоканальный телефон 0800 509 001. Звонки на номер 0800 50 9001 бесплатны со всех телефонов. Горячая линия работает круглосуточно. Свои вопросы вы также можете задавать по электронной почте helpdonbass@fdu.org.ua. 

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