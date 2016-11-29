К новогодним праздникам штаб Ахметова обновит состав продуктовых наборов

В ходе мероприятия координатор Штаба Римма Филь и руководитель отдела закупок Анастасия Кладова расскажут об изменении составов и начале выдачи обновленных продуктовых наборов на Донбассе.

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Какие продукты добавлены в наборы выживания к Новому году? Как происходит их отбор и проверка качества перед доставкой? Кто и в какие сроки сможет получить обновленные наборы?

Также координатор Штаба Римма Филь расскажет о планах Штаба Рината Ахметова до конца 2016 года.

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