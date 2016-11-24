Кабмин расширил перечень лекарств, которые будут закупаться через международные организации

Кабинет министров Украины расширил перечень лекарственных средств, которые будут закупаться через международные организации.

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Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, соответствующее решение было принято во время заседания правительства 23 ноября.

Отмечается, что оно позволит обеспечить лекарствами и медицинскими изделиями пациентов детской онкологии и онкогематологии, больных гепатитами В и С, туберкулезом и ВИЧ-инфицированных.

В частности, Кабмин внес изменения в постановление «Об утверждении перечня лекарственных средств и медицинских изделий, которые закупаются на основании соглашений (договоров) о закупке со специализированными организациями, осуществляющими закупки по направлениям использования бюджетных средств в 2016 году по бюджетной программе 2301400 «Обеспечение медицинских мероприятий отдельных государственных программ и комплексных мероприятий программного характера».

Этот перечень дополнен такими направлениями государственных закупок, как детская онкология, онкогематология и заместительная поддерживающая терапия.

Читайте такжеПеречень лекарств, которые подешевеют, будет сформирован до нового годаПо данным Минздрава, впервые закупку медикаментов для заместительной поддерживающей терапии осуществят за средства государственного бюджета, что позволит выполнить обязательства Украины перед Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (Глобальный фонд) и получить дополнительно 13 млн долларов гранта для закупки крайне важных лекарств для лечения ВИЧ и туберкулеза.