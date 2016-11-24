Минздрав и Ассоциация городов синхронизируют действия в реформировании здравоохранения

Как сообщили УНИАН в Минздраве, об этом шла речь во время Форума местного самоуправления, который состоялся в Ивано-Франковске.

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По словам заместителя министра здравоохранения Павла Ковтонюка, очень важно синхронизировать реформу медицины с реформой децентрализации. "Во время форума состоялась эффективная разговор с мэрами городов и председателями объединенных территориальных общин. Главная задача на сегодня – четко разграничить роли всех участников процесса, поскольку мешанина функций приводит к финансовых и организационных претензий», - отметил Ковтонюк.

Чиновник подчеркнул,что в результате медицинской реформы, которая стартует в 2017 году, роли в системе здравоохранения будут распределены максимально четко: государство - страхует, врач - лечит, община - хозяйничает.

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«Медицинская инфраструктура – это ответственность местных общин. Мы предоставляем пациенту право выбирать врача, врачу - свободу в выборе организационно-правовой формы деятельности и места работы, а местная власть будет нести всю полноту ответственности за то, чтобы и врач, и пациент имели достойные условия для работы и лечения», - подчеркнул заместитель министра.

По его словам, Минздрав предложил главам органов местного самоуправления 4 приоритетных направления на следующий год: автономизация медицинских учреждений, обеспечение медицинских учреждений компьютерами, создание надлежащих инфраструктурных условий работы врачей первичного звена, обеспечение проезда пациентов к врачу первичного звена.

«Мы пообещали, что дадим людям инструмент для автономизации учреждений. Речь идет о разработке типового пакета документов – типовые решения советов, уставы заведений и тому подобное. Совместно мы сможем добиться, чтобы происходила автономизация проще, и можно было быстрее переходить на контрактные отношения с поставщиками медицинских услуг», - подчеркнул Ковтонюк.