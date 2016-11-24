Пострадавшие от аварии на ЧАЭС смогут самостоятельно выбирать санатории

С нового года пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС смогут самостоятельно выбирать учреждения для оздоровления.

Читайте такжеПравительство выделило 477 млн грн государственного финансирования на все санатории УкраиныКак сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики Украины, это предусмотрено постановлением «Некоторые вопросы санаторно-курортного лечения и отдыха граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы», принятым сегодня на заседании Кабинета министров.

С 2017 года будет действовать новый механизм оплаты услуг по санаторно-курортному лечению гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы. Он, в частности, предусматривает заключение трехстороннего соглашения между санаторно-курортным учреждением, пострадавшим лицом и управлением социальной защиты населения. При этом каждому будет обеспечено право самостоятельного выбора санаторно-курортного учреждения для оздоровления или отдыха.

Кроме права самостоятельного выбора, также постановлением правительства предусмотрено введение отдельного учета пострадавших граждан, которые изъявили желание получить денежную компенсацию вместо путевки на санаторно-курортное лечение, и порядок выплаты такой компенсации.

Читайте такжеТука прогнозирует обострение проблем, связанных с проживанием переселенцев в здравницахО том, что такой механизм оплаты услуг по санаторно-курортному лечению пострадавших граждан повышает эффективность использования бюджетных средств, убедительно свидетельствует опыт исполнительного комитета Винницкого городского совета, которым в 2015 году этот механизм был введен. Опыт был одобрительно оценен как пострадавшими лицами, так и санаторно-курортными учреждениями, отметили в Минсоцполитики.