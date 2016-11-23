В Украине создана федерация "Здоровый образ жизни"

Украинские спортсмены и общественные деятели создали общественную организацию "Украинская Федерация «Здоровый образ жизни», которая будет привлекать профессиональных спортсменов и тренеров к развитию любительского спорта в стране.

Читайте такжеЗдоровый образ жизни снижает генетический риск заболеваний сердца - исследованиеПрезентация состоялась в пресс-центре УНИАН при участии учредителей объединения: спортивного журналиста, чемпионки мира по плаванию среди любителей, президента федерации Власты Шовковской, многократного чемпиона мира по плаванию Олега Лисогора, легкоатлета, призера Олимпийских игр по легкой атлетике Ирины Лещинский и общественного деятеля, журналиста, пловца-любителя Александра Каменца.

«Наша задача - на постоянной основе привлечь профессиональных спортсменов и тренеров к популяризации и развитию любительского спорта, популяризации здорового образа жизни и здоровых достижений. К успеху и победам спорсменов-любителей должны вести только профессиональные и мотивированные тренеры», - подчеркнула Шовковская.

По ее словам, целью деятельности организации является популяризация массового любительского спорта, формирование идеологии здорового образа жизни и привлечение молодежи к этому процессу, создание и распространение государственных и частных программ в сфере физического воспитания, спорта и здоровья.

«Мы объявляем своеобразную мобилизацию всех, кому не безразличен любительский спорт в нашей стране, всех тех, кто убежден, что массовый спорт - одна из составляющих, без которой невозможно развитие здоровой нации и успешной страны», – подчеркнула Шовковская.

По ее словам, хотя федерация работает всего около месяца, но на сегодня уже создан сайт http://ufhl.com.ua/ информационной поддержки тех, кто занимается спортом или только собирается начать вести здоровый образ жизни и хочет узнать, как правильно тренироваться.

В свою очередь легкоатлет Лещинская обратила внимание на проблему социализации профессиональных спортсменов после окончания спортивной карьеры.

Читайте такжеВелоспорт значительно снижает риск развития диабета - исследование«Некоторые не знают, чем заниматься дальше. Но мы знаем много успешных проектов, в том числе на своем примере мы хотим показать, что можно делиться своим опытом, навыками, успешностью и профессионализмом с людьми. Тем более, что в последнее время существует большой спрос на здоровый образ жизни. Все больше людей бегают, плавают, ездят на велосипедах, занимаются йогой. Все понимают, что нужно инвестировать в себя и свое здоровье. Мы объединились для того, чтобы создать качественный сервис для людей с профессиональной методикой и специалистами», - сказала Лещинская.

При этом Лисогор отметил, что в стране в лицо знают только именитых спортсменов, олимпийских призеров и чемпионов.

«А тех, кто чуть не дотянул до «бронзы», записывают в аутсайдеры и забывают после просмотра соревнований. Так не должно быть. Спорт и спортивную культуру в частности надо развивать и популяризировать», - отметил он, говоря о задачах, которые также будет решать федерация.

По словам пловца, федерация имеет целью организовать взаимодействие с международными организациями, которые занимаются развитием массового спорта, содействовать развитию международных связей украинских спортивных школ, клубов, организаций.

Читайте такжеТяжелые тренировки продлевают жизнь - ученыеОтносительно ближайших шагов федерации Шовковская сообщила, что запланировано провести общественное обсуждение всеукраинской программы развития любительского спорта на 2017(18) год. После обсуждения будет инициировано утверждение этой программы на государственном уровне. Следующим шагом станет начало глобальной информационной кампании по поддержке любительского спорта (форумы, конференции, семинары, информресурсы).

По ее словам, сейчас федерация начала диалог с представителями государства и гражданского общества по популяризации любительского спорта.

«Будут подписаны договоры со всеми государственными учреждениями и в регионах в частности, которые будут способствовать развитию любительского спорта», - подчеркнула Шовковская.

Читайте такжеБег способствует укреплению костейКак отмечалось на пресс-конференции, следующий, 2017 год, учредители федерации видят «Годом равных возможностей» - львиная доля мероприятий, которые пройдут под патронатом общественной инициативы, будет посвящена людям с особыми потребностями.

«Приглашаем к объединению и сотрудничеству все общественные и донорские организации, цель которых - развитие украинского общества и здоровой нации», - отметила Шовковская.