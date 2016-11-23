Кабмин утвердил основные принципы производства и маркировки органической продукции

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

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«В перечне приоритетов министерства и Кабинета министров, которые мы утверждали, есть серьезный объем работы по улучшению ситуации с оборотом органической продукции и ее производством… Для выполнения тех задач, которые мы поставили перед собой, министерство подготовило соответствующий законопроект», - сказал министр аграрной политики Тарас Кутовой, представляя документ.