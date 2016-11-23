Кабмин утвердил основные принципы производства и маркировки органической продукции
12:32, 23 ноября 2016Страна
86
Кабинет министров Украины утвердил основные принципы производства, реализации и маркировки органической продукции, разработанные Министерством аграрной политики и продовольствия с целью улучшения качества этой продукции.
Кабмин утвердил принципы производства, реализации и маркировки органической продукции / evehealth.ru
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
Читайте такжеУкраинцы смогут проверить, на самом ли деле продукт "органичный"
«В перечне приоритетов министерства и Кабинета министров, которые мы утверждали, есть серьезный объем работы по улучшению ситуации с оборотом органической продукции и ее производством… Для выполнения тех задач, которые мы поставили перед собой, министерство подготовило соответствующий законопроект», - сказал министр аграрной политики Тарас Кутовой, представляя документ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter