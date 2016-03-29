В Украине утвердили правила производства органического меда

Соответствующее решение закреплено постановлением №208 от 23 марта 2016 года.

Согласно постановлению, переход на органическое производство с обычного длится не менее года. Для подкормки пчел пасечник может использовать исключительно органический мед из растений, которые не являются генетически модифицированными и к которым не применялись химические удобрения и пестициды синтетического происхождения.

Пасека должна размещаться так, чтобы в радиусе 3 км были источники натурального нектара и пыльцы – органически выращенные или дикорастущие растения. Кроме того, пасека должна располагаться на расстоянии не менее 5 км от источников микроволнового излучения (аэродромов, радио- и телестанций и т.д.), и не менее 7 км – от товарных пасек, которые производят неорганический мед.

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Для профилактики заболеваний и лечения пчел допускается использование только прополиса, воска и растительных масел. Для защиты рамок, ульев и сот от вредителей применяются средства согласно перечню в постановлении, в частности, азадирахтин, пчелиный воск, мятное, еловое или тминное масло.

Как сообщал УНИАН, к средине февраля украинские предприятия исчерпали квоту на беспошлинные поставки меда в ЕС (5 тыс. тонн).

В январе Украина приостановила выдачу ветеринарных документов на экспорт меда в Евросоюз до окончания расследования обстоятельств, при которых в отправленной в Чехию продукции были обнаружены запрещенные противомикробные вещества. После приостановки экспорта Украина ужесточила систему контроля экспортного меда в соответствии с чешскими требованиями и ожидает ответной реакции со стороны компетентных органов этой страны.

Справка УНИАН. В 2015 году Украина экспортировала 36 тыс. тонн меда на 84,3 млн долл. против 36,3 тыс. тонн на 93,4 млн долл. в 2014 году. Импорт меда в натуральном выражении составил в 2015 году 17 тыс. тонн, что в 3,1 раза меньше, чем в 2014 году, а в денежном – 98 тыс. долл. против 248 тыс. долл. годом ранее.