Правительство одобрило соглашение между Украиной и Кипром о сотрудничестве в здравоохранении

Соответствующее постановление правительство приняло сегодня на заседании.

Кабинет министров Украины одобрил соглашение с правительством Республики Кипр о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинских наук. Читайте такжеУкраина и Китай будут продолжать сотрудничество в сфере здравоохранения Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление правительство приняло сегодня на заседании. Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал это решение среди принятых без обсуждения.

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