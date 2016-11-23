Правительство одобрило соглашение между Украиной и Кипром о сотрудничестве в здравоохранении
12:23, 23 ноября 2016Страна
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Соответствующее постановление правительство приняло сегодня на заседании.
Правительство одобрило соглашение между Украиной и Кипром о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинских наук / zn.ua
Кабинет министров Украины одобрил соглашение с правительством Республики Кипр о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинских наук.
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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление правительство приняло сегодня на заседании.
Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал это решение среди принятых без обсуждения.
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