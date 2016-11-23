Правительство одобрило соглашение между Украиной и Кипром о сотрудничестве в здравоохранении

12:23, 23 ноября 2016
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Соответствующее постановление правительство приняло сегодня на заседании.

/ zn.ua

Кабинет министров Украины одобрил соглашение с правительством Республики Кипр о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинских наук.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление правительство приняло сегодня на заседании.

Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал это решение среди принятых без обсуждения.

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