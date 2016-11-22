Действующая в Украине система стабилизации цен на лекарства не работает – АМКУ

Об этом говорится в отчете по результатам проведенного Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) исследования фармацевтического рынка за период с 2014 года по первое полугодие 2016 года.

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«Механизм получения доходов за предоставление маркетинговых и/или иных услуг применяется участниками рынка, в том числе и при реализации лекарственных средств, цена на которые подлежит государственному регулированию, что на практике свидетельствует о неспособности действующей в Украине системы стабилизации цен на лекарственные средства обеспечивать достижение поставленных целей», - говорится в отчете.

Как поясняется, отечественные дистрибьюторы и аптечные сети получают доход не только от реализации лекарственных средств с торговой надбавкой, но и за счет предоставления производителям или импортерам маркетинговых и других услуг.

Маркетинговые услуги при организации розничной торговли лекарственными средствами предоставляют импортерам и отечественным производителям подавляющее большинство аптечных сетей в Украине. При этом законодательством Украины не предусмотрены какие-либо нормативно-правовые документы, которые бы регулировали способы продвижения лекарственных средств.

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«При наличии у сторон маркетинговых договоров значительной рыночной власти могут иметь место негативные последствия для конкуренции на определенных товарных рынках от реализации положений таких договоров», - поясняется в отчете.

В связи с этим АМКУ рекомендует установить прозрачные отношения в сфере продвижения и маркетинга лекарственных средств с учетом европейского опыта.

«С учетом имеющегося в настоящее время состояния конкуренции на рынке розничной торговли лекарственными средствами участникам рынка целесообразно ввести механизмы саморегуляции с установлением общих принципов профессиональной этики», - говорится в отчете.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2016 года по результатам рассмотрения АМКУ дела о нарушении компанией «Алкон Фармасьютикалз ЛТД» (г. Фрибург, Швейцария) и фармацевтических дистрибьюторов ООО «БаДМ», ООО «Вента. ЛТД», ООО СП «Оптима-Фарм, ЛТД» и ЗАО «Альба Украина» законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий данные компании были оштрафованы на общую сумму 1 млн 650 тыс. 509 грн.

Комитет пришел к выводу, что компания «Алкон Фармасьютикалз ЛТД», заключив дистрибьюторские договоры с другими фирмами, способствовала завышению цен на лекарственные средства при реализации через процедуры государственных закупок.

По состоянию на 25 октября швейцарская «Алкон Фармасьютикалз ЛТД» уплатила 937,5 тыс. грн штрафа.