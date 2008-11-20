Недостаток сна снижает эффект физических упражнений

Регулярные физические упражнения помогают снизить риск возникновения рака у женщин, но можно и не добиться защитного эффекта, если не получать достаточное количество сна, сообщили американские исследователи.

В ходе предыдущего исследования, в котором приняли участие 5968 женщин из штата Мэриленд, ученые доказали, что физические упражнения снижают риск возникновения рака. Но когда ученые обратили внимание на возраст участниц и на количество упражнений, которые они делали за неделю, то заметили, что сон играет очень важную роль в этом процессе.

Специалисты выяснили, что у женщин, которые спали менее 7 часов ночью, на 47% был выше риск возникновения раковых заболеваний, чем у тех, кто тоже занимался физическими упражнениями, но спали дольше. Данное исследование было представлено на встрече в американской Ассоциации по исследованию рака.

Ученые пока не смогли понять точный механизм влияния сна на риск возникновения рака, но уверены, что недостаточный сон сильно подрывает здоровье. Ранее уже было доказано, что недосыпание связано с лишним весом, диабетом, повышенным давлением, инсультом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и депрессией. По предположению специалистов, физические упражнения и сон совместно оказывают положительное влияние на гормональном уровне, поэтому недостаток одного из них не позволяет получить ожидаемый результат в полной мере.

medicinform.net