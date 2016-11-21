Количество зарегистрированных переселенцев за неделю сократилось до 1,664 млн человек

По состоянию на 21 ноября текущего года на учете находятся 1 млн 664 тыс. 726 внутренних переселенцев из Крыма и Донбасса, что на 164 человека меньше, чем на 14 ноября, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Согласно сообщению, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, на учете находятся 1 343 703 семей из Крыма и Донбасса.

Более 1 млн семей переселенцев обратились за государственной денежной помощью, более 972 тыс. семей ее получили. Общая сумма перечисленных переселенцам средств с начала 2016 года составила почти 2,8 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, количество зарегистрированных переселенцев, которое постепенно сокращалось с мая текущего года, впервые выросло на прошлой неделе и по состоянию на 14 ноября составило 1 млн 664 тыс. 890 внутренних переселенцев из Донбасса и Крыма, что на 1 тыс. человек больше, чем на 7 ноября.

Читайте такжеУкраинские IT-волонтеры запустили семь новых услуг для переселенцев на сайте iGovПо итогам проверки в 2015 году Служба безопасности в начале 2016 года передала Минсоцполитики информацию о более чем 450 тыс. человек, которые зарегистрированы как временные переселенцы, но не проживают на подконтрольных украинской власти территориях. Выплаты данным гражданам были приостановлены до момента подтверждения факта их проживания на подконтрольной территории.

Комиссии по вопросам назначения социальных выплат внутренне перемещенным лицам при исполнительных органах местной власти по состоянию на 13 октября текущего года возобновили выплату помощи 201 тыс. переселенцев и отказали в возобновлении 71 тыс. переселенцев из-за отсутствия их по месту регистрации. Всего в органы социальной защиты поступило 340 784 заявления о назначении (восстановлении) социальных выплат.

Читайте такжеКоличество зарегистрированных переселенцев за неделю сократилось до 1,668 млн человекВ то же время вице-премьер Павел Розенко отмечал в интервью УНИАН, что, несмотря на приостановку выплат, указанные люди не были исключены из списка переселенцев, поскольку для этого им должна быть аннулирована справка переселенца. Справка может быть отменена управлением соцзащиты только на основании конкретной информации Государственной миграционной службы. Данный процесс, по словам Розенко, может длиться несколько месяцев.