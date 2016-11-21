В Украине запрещено лекарство "Глицин" армянского производителя

Как сообщили УНИАН в Государственной службе Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, временный запрет касается таблеток 100мг №50 в блистере серии 16416112 производства компании "Арпимед" производства Республики Армения. Именно в этой партии обнаружены посторонние примеси.

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Госслужба обязала предпринимателей, которые продают или хранят лекарственное средство, проверить наличие данной партии. В случае обнаружения изъять из продажи до следующего распоряжения.

После проверки ведомство примет решение относительно отмены временного запрета или относительно полного запрета "Глицина" на продажу его в Украине.

Данный препарат способен уменьшать психоэмоциональное напряжение, агрессивность, конфликтность, повышать социальную адаптацию; улучшать настроение; уменьшать выраженность обще мозговых расстройств при ишемическом инсульте и тому подобное.