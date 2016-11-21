Сегодня Землю накроет мощнейшая магнитная буря: медики рекомендуют больше отдыхать и избегать конфликтов

По информации ученых NASA, вызовет бурю отверстие в атмосфере Солнца, говорится в сюжете ТСН.

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Магнитные бури также влияют на здоровье и самочувствие людей. Они опасны в первую очередь для тех, кто страдает артериальной гипертонией и гипотонией, болезнями сердца. Примерно 70% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов происходит именно во время солнечных бурь.

Мощные выбросы плазмы накроют магнитную оболочку Земли, и метеочувствительные люди могут почувствовать мигрени, гипертонию, обострение хронических болезней.

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Известно, что в период магнитных бурь человек наиболее подвержен к стрессам, раздражительности и головным болям.

Чтобы избежать плохого самочувствия, постарайтесь придерживаться такого режима: плотно завтракайте, не употребляйте в эти дни много жирной пищи и сладкого. Поможет контрастный душ: утром заканчивайте его холодной водой, вечером - теплой. По возможности, время, проведенное у монитора или телевизора, сведите к минимуму.

В эти дни старайтесь больше отдыхать, избегать конфликтов. Кроме этого нужно отказаться от употребления крепких алкогольных напитков и ограничиться в курении. Улучшить общее самочувствие поможет чай с мятой или мелиссой.

Сегодня-завтра возможны расстройства сна, подавленность, рассеянность, это повышает, в частности, и риск дорожных аварий.