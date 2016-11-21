В Украине с помощью ДНК-экспертизы идентифицированы 450 погибших в зоне АТО

Об этом заявила советник президента Украины по гуманитарным вопросам, председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец во время круглого стола в УНИАН, инициированного общественной организацией «Слово и дело».

«Сегодня мы имеем 1,8 тыс. останков, вывезенных с территорий (Донбасса – УНИАН), мы имеем 880 ДНК-профилей в системе, из них 450 – идентифицированы, семьи получили компенсацию», – заявила она.

Напомним, по данным ООН число задокументированных жертв на Донбассе с начала вооруженного конфликта достигает почти 10 тыс. человек.