Ежегодно каждый третий четверг ноября весь мир отмечает День отказа от курения, который был установлен Американским онкологическим обществом в 1977 году.

Одна из целей его проведения – вовлечение людей в борьбу против курения и информирование общества о пагубном воздействии табака на здоровье.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний день в мире проживает около 1,5 миллиарда курильщиков, а наибольшее их количество в Китае, России и США. Около 90 % смертей в мире происходит от рака легких, хронического бронхита и заболеваний сердца.

Противники курения табака подсчитали, что каждые десять секунд в мире умирает заядлый курильщик, а к 2020 году этот уровень может повыситься до одного человека за три секунды.

Ежегодно никотин убивает около 120 тысяч украинцев. По подсчетам экспертов, к 2020 году в Украине употребление табака повлечет за собой более 22 % смертей.

Напомним, что в конце октября голландская компания United Drinks and Beauty Corporation создала напиток на основе трав с ароматом фруктов, который обладает таким же эффектом, как и сигареты.

По материалам: NEWSru.com