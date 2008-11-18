В Украине стартовала информационная кампания в поддержку заместительной поддерживающей терапии

В Украине стартовала широкомасштабная социальная кампания “Обратный билет” в поддержку заместительной поддерживающей терапии (ЗПТ) для наркозависимых по инициативе инъекционных наркоманов и при поддержке Международного фонда “Возрождение”.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила представитель Международного фонда “Возрождение” Елена КУЧЕРУК.

По ее словам, заместительная поддерживающая терапия как метод лечения наркозависимости и средство профилактики ВИЧ/СПИДа применяется в нашей стране уже три года, и доказала свою эффективность.

«На сегодняшний день в Украине около 400 тысяч инъекционных наркоманов, а 63% всех зарегистрированных случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди взрослых связаны именно с инъекционным потреблением наркотиков. К сожалению, клиентами ЗПТ являются лишь 1956 человек”, - отметила она.

Руководитель благотворительного фонда “Дроп ин центр” и участник программы заместительной поддерживающей терапии препаратом «метадон» Павел КУЦЕВ сообщил, что в рамках информационной кампании начал работу информационный портал “Спроси!”, целью которого является предоставление достоверной и всесторонней информации относительно разных аспектов ЗПТ.

«Посетители сайта имеют возможность получить ответы на разнообразные вопросы, касающиеся ЗПТ. В проекте участвуют ведущие отечественные эксперты по данной проблеме, юристы, правозащитники. Это – своеобразный мостик между потребителями наркотиков, клиентами ЗПТ и обществом, которое не спешит нас понимать”, - отметил он.

В свою очередь, главный внештатный нарколог Украины Анатолий ВИЕВСКИЙ отметил, что сообществу больных опиоидной зависимостью и их близким крайне важно иметь доступ к информационному обмену. Поэтому, заверил он, в ближайшее время при Минздраве Украины планируют открыть телефон доверия для наркозависимых лиц.

Справка УНИАН. Одним из основных инструментов профилактики распространения ВИЧ/СПИД в мире является заместительная поддерживающая терапия (ЗПТ). Эффективность ЗПТ в том, что она дает возможность зависимым потребителям отказаться от употребления опиатов, значительно уменьшить риск, связанный с инъекциями (ВИЧ, гепатиты, инфекции и тому подобное), стабилизировать здоровье, стать социально активными. Кроме этого - она является необходимой предпосылкой для проведения антиретровирусной терапии. С 2006 года препараты для заместительной поддерживающей терапии, а именно «метадон», отнесены Всемирной организацией здравоохранения к препаратам первой жизненной необходимости.

Более 90% заместительной терапии в ЕС предоставляется в форме лечения «метадоном».

Одним из весомых аргументов в пользу заместительной терапии является ее положительное влияние на снижение криминальной активности потребителей наркотиков, что констатируется в большинстве стран, где применяется указанный метод.

На сегодняшний день в мире около 1,5 млн. людей получают заместительную поддерживающую терапию (преимущественно, «метадон»). ЗТ внедряется во всех странах Европейского Союза. Например, в Италии заместительную терапию получают 27-29% больных опиоидной зависимостью, в Испании этот процент колеблется между 41 и 86%, в Германии - между 33 и 63%, в Нидерландах - между 40 и 47%.

Среди стран бывшего СССР заместительная терапия проводится в Литве, Латвии, Эстонии, Молдове, Киргизстане, Азербайджане, Грузии.

Минздрав Украины, в соответствии с рекомендациями ВОЗ, рассматривает заместительную терапию в первую очередь как наиболее эффективный метод, сопроводительную терапию в профилактике тяжелых заболеваний, которые передаются с кровью. Программы ЗПТ полностью соответствуют законодательству и внедряются в соответствии с п. 12 Национальной программы обеспечения профилактики ВИЧ-инфекции, помощи и лечения ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом на 2004-2008 годы (утверждена Постановлением Кабинета министров Украины от 04.03.2004 года № 264).