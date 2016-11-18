Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине на 13,7% выше, чем в прошлом году - эпидемиологи

Как сообщили УНИАН в ведомстве, уровень заболеваемости в нынешний эпидсезон на 13,7 % выше за аналогичный период прошлого эпидемического сезона.

Во всех регионах Украины показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышают эпидемические пороги.

Читайте такжеШесть простых правил помогут уберечься от осенней простуды

За отчетную неделю гриппом и ОРВИ в Украине заболело 160400 человек, из них 66,7 % - дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости на 2,5 % превышает показатели прошлой недели. Растет количество взрослых больных. Показатели заболеваемости у детей до 17 лет остались на уровне прошлой недели.

Удельный вес госпитализированных среди лиц, обратившихся за медицинской помощью, остается на уровне прошлого отчетного периода и составляет 3,2 %.

По сравнению с прошлой неделей зафиксировано, что детей возрастом до 4 лет госпитализировано меньше.

Летальных случаев от гриппа, подтвержденных методом полимеразной цепной реакции не зарегистрировано.

Читайте такжеСтранами Европы распространяется высокопатогенный грипп

Вирусологи лабораторных центров Минздрава за период с 7 по 13 ноября провели 335 исследований образцов материала от больных гриппом и ОРВИ, из них в 31% случаев получены положительные результаты. Методом полимеразной цепной реакции исследовано 38 образцов материалов от пациентов с подозрением на грипп и ОРВИ, в 5,3 % определены вирусы гриппа А.

С начала эпидемического сезона вакцинировано против гриппа 2089 человек. Для проведения прививок иммунобиологические препараты закупались преимущественно за счет средств предприятий.

По оперативным данным территориальных органов здравоохранения с начала эпидемического сезона (с 3 октября по 13 ноября) в Украине зарегистрировано 951602 больных на грипп и острые респираторные вирусные инфекции. Уже переболело 2,2 % населения Украины (анализ проводился без учета данных АР Крым и города Севастополя). Из общего количества большинство заболевших - дети.

В странах Европейского региона на начало ноября активность гриппа остается на низком уровне и аналогичный показателям данного периода в течение предыдущих сезонов. Зарегистрированы спорадические случаи выявления вирусов гриппа.