Сицилийские врачи заработали 14 млн евро на ”лечении” усопших пациентов

Сицилийские врачи заработали за последние годы 14 млн евро за то, что они якобы лечили 51 тыс пациентов, скончавшихся уже много лет назад. Такой вид мошенничества на "мертвых душах" был раскрыт итальянскими правоохранительными органами после проведенных ими проверок системы управления здравоохранением и ее финансирования на острове Сицилия.

Система здравоохранения Италии предполагает, что так называемый "семейный врач" получает определенную ежемесячную плату от государства за каждого пациента, которого он берет под свою опеку. Однако сицилийские медики просто не сообщали, что их клиенты умерли, продолжая получать деньги за их обслуживание. Полиция насчитала 51 тыс "мертвых душ", скончавшихся с 1990 года по сегодняшний день. С момента их смерти государство выплатило за их лечение 14 млн евро.

"Семейных врачей" уже попросили вернуть по крайней мере 3 млн евро из этих денег, однако профсоюзы восстали против этой просьбы и пообещали сражаться за права медиков. По их мнению, это не их работа убирать из списков пациентов, ушедших в мир иной, поэтому деньги возвращать они не собираются.

ami-tass.ru