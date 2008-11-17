Турция намерена войти в мировой рынок медицинского туризма

Турция, страна традиционного пляжного отдыха, входящая в первую десятку мировых лидеров туриндустрии, всерьез взялась за развитие альтернативного туризма, в частности медицинского, и на начальном этапе планирует доходы от него в миллиард долларов, сообщили РИА Новости представители местной индустрии туризма и деловых кругов.

Доходы Турции от туризма, которую в 2007 году посетили свыше 27 миллионов иностранцев, составили 18,5 миллиарда долларов.

"Проанализировав ситуацию на мировом рынке туризма, а также тенденции на ближайшие годы, мы пришли к выводу, что одним из перспективных направлений может стать так называемый альтернативный туризм, в частности медицинский", - сказал собеседник.

"Учитывая общемировую тенденцию к более качественному и профильному туризму, совместно с нашими партнерами мы подключились к проекту медицинского туризма, уникального в своем роде, который предусматривает, наряду с традиционным отдыхом, оказание услуг в медицинской сфере. Речь идет о том, что отдых на курортах туристы могут совмещать с профилактикой и лечением недугов, посещением турецких термальных лечебниц, которые всемирно известны с доисторической эпохи, специальными программами в спортивных клубах и фитнесс-центрах".

"Объем мирового сектора медицинского туризма в настоящее время составляет около 120 миллиардов долларов. Доля Турции в нем пока не превышает 400 миллионов долларов, однако это лишь начало, и мы намерены идти вперед", - сказал агентству официальный представитель Минтуризма Турции Ибрахим Язар.