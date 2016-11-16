В странах Европы распространяется высокопатогенный грипп - эксперты

Согласно официальной информации Всемирной организации охраны здоровья животных (МЭБ) зарегистрированы случаи заболевания птицы болезнью Ньюкасла на территории Республики Болгария, а также высокопатогенным гриппом птицы на территории Республики Венгрия.

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Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, из указанных стран запрещен импорт в Украину птицы, продуктов и сырья из них (за исключением продуктов и сырья, которые прошли обработку методом, который гарантирует уничтожение возбудителей указанных заболеваний).

В то же время вспышки гриппа птиц и болезни Ньюкасла зарегистрированы среди диких и перелетных птиц в таких странах восточной и западной Европы: Румыния, Польша, Венгрия, Болгария, Нидерланды, Швейцария, Австрия, Германия.

Госпродпотребслужба просит субъектов хозяйствования, деятельность который связана с импортом птицы и продуктов из нее, учитывать указанную информацию.