62% жителей Донецкой области имеют родственников и близких, живущих за линией разграничения – исследование

62% жителей Донецкой области имеют родственников и близких, живущих за линией разграничения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила исполнительный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Наталья Харченко в ходе круглого стола «Донбасс: жизнь и барьеры». Эксперт представила результаты исследования потребностей в гуманитарной помощи Донецкой области, проводившегося по заказу гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Читайте также80% гуманитарной помощи для жителей Донецкой области поступает от штаба Ахметова – исследованиеПо словам Харченко, основные цели для пересечения линии разграничения - посещение родственников, переоформление или получение пенсий, социальных выплат, восстановление, получение документов, потребность в банковских услугах, а также проверка имущества и покупки.

«Почти 60% всех опрошенных знают, что необходимо делать, чтобы пересечь линию соприкосновения, и могут самостоятельно оформить пропуск. Действующий пропуск для пересечения линии соприкосновения есть у каждого второго жителя неподконтрольной территории и у каждого пятого на подконтрольной Украине территории», - отметила Харченко.

Читайте такжеБолее 75 тыс. продуктовых наборов выдал Штаб Ахметова кормящим матерям ДонбассаЭксперт подчеркнула, что основной проблемой при пересечении линии соприкосновения и наихудшей проблемой для тех, кто пересекал ее, являются слишком длинные очереди и низкая пропускная способность на линии соприкосновения.

«Подавляющее большинство (84%) жителей Донецкой области назвали трудным пересечение линии соприкосновения. Средняя длительность ожидания в очереди – 8 часов 30 минут. Около 3/4 опрошенных признают, что им сложно свободно пересекать линию разграничения, такое же количество жителей неподконтрольных территорий признались, что у них есть близкие люди на подконтрольной территории. В общем же, у 62% жителей Донецкой области сложилась ситуация, когда близкие люди находятся за линией разграничения, независимо от типа территории», - сказала Харченко.

Читайте такжеШтаб Ахметова выдал более 700 тысяч продуктовых наборов детям, проживающим на ДонбассеПо ее словам, исследования показали, что чаще всего линию разграничения пересекают через блокпост Новотроицкое (хорошая пропускная способность), реже всего – Горловка (большие очереди).

«Время проезда блокпоста варьируется от 1 до 8 часов в зависимости от обстоятельств. Быстрее всего блокпост можно пересечь пешком. Больше времени занимает проезд на автобусе. На личном автомобиле дольше всего из-за очередей и того, что перевозчики проходят быстрее, так как занимают очередь друг другу. В таких очередях распространены случаи коррупции по инициативе самих водителей и перевозчиков, сами пограничники и военные ничего не требуют», - отметила Харченко.

*** В проекте оценивались потребности в гуманитарной помощи жителей Донецкой области. Опрос проводился КМИС методом телефонного интервью с помощью компьютера (CATI). В опросе изучались текущие потребности населения в продуктах питания, медикаментах и непродовольственных товарах, а также социальное самочувствие. Результатам исследования свойственны обычные ограничения телефонных опросов, осложненные противостоянием на Донбассе.