Новый корпус больницы "Охматдет" достроят в 2018 году - Гройсман

Правительство заинтересовано в скорейшем завершении строительства нового корпуса больницы "Охматдет" и будет искать возможности, чтобы осуществить это в 2018 году.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман после осмотра строительства нового лечебно-диагностического корпуса национальной детской специализированной больницы "Охматдет", сообщили в пресс-службе Кабмина.

"Мы считаем, что нам еще будет достаточно 1,6-1,7 млрд грн для того, чтобы завершить строительство. Мы можем в 2018 году запланировать и завершить все общестроительные работы по всему комплексу. Все остальные средства - это будут средства для закупки необходимого медицинского оборудования", - отметил премьер-министр.

Читайте такжеВ Минздраве заявляют, что строительство ОХМАТДЕТа восстановленоГройсман сообщил, что в этом году правительство выделило на проведение общестроительных работ 395 млн грн, на следующий год предусмотрено 380 млн грн.

"Мы заинтересованы в том, чтобы быстро завершить строительство этого объекта. Несколько лет для этого нам достаточно - 2017-2018 год", - отметил он.

Премьер также отметил, что правительство разблокировало строительство нового корпуса национальной детской больницы "Охматдет", что позволит ввести в действие первый пусковой комплекс летом 2017 года.

"Мы фактически разблокировали строительство этого объекта и начали проведение строительных работ с целью, чтобы не останавливаясь, завершили эту больницу. Наша задача - чтобы первый пусковой комплекс был завершен к середине лета", - отметил Гройсман.

Премьер-министр напомнил, что новый корпус больницы не строился с 2012 года. По его словам, в определенный период времени исчезала проектно-сметная документация, предусматривающая финансирование строительства объекта по завышенным ценам, а также коррупционные злоупотребления.

Читайте такжеТрем фигурантам дела о хищении в "Охматдете" объявлено о подозренииТак, по словам Гройсмана, проектно-сметная и тендерная документация была составлена под конкретных производителей определенного медицинского оборудования по завышенным в несколько раз ценам. В настоящее время, заверил премьер, правительство пересматривает всю проектную документацию и использует электронную систему публичных закупок ProZorro для того, чтобы все желающие производители могли принять участие в тендере и предложить наименьшую цену.

"Мы настроены на то, чтобы использовать средства на оборудование максимально эффективно, чтобы закупить оборудование лучшее и по более дешевой цене. Тем самым мы сможем сэкономить бюджетные средства", - добавил глава правительства.