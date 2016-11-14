ВР планирует рассмотреть законопроект о противодействии домашнему насилию

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня во время заседания Согласительного совета парламента председатель Комитета ВР по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Артур Палатный призвал включить этот законопроект в повестку дня на четверг, 17 ноября.

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“Комитет его еще не рассматривал, но мы во вторник соберемся, я думаю, что у нас будет положительное заключение по этому законопроекту”, - сказал он.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что этот законопроект имеет всеобщую поддержку, и уже в среду, после рассмотрения комитета, «мы предложим его включить в повестку дня для рассмотрения и тут же рассмотреть”.

“Если будет общая воля зала - мы это сделаем”, - добавил спикер.