Несмотря на кризис ситуация в медицине пока стабильная

Министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ утверждает, что несмотря на мировой экономический кризис ситуация в медицине страны пока стабильная.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Донецке, куда прибыл для участия в плановой выездной коллегии Министерства.

«Пока по той информации, которая есть, ситуация (в сфере здравоохранения – УНИАН) стабильная», – сказал министр.

«Мы не имеем недофинансирования основных программ, которые гарантированы, то есть на медикаменты, заработную плату и питание в больницах Украины», – пояснил он.

В то же время В.КНЯЗЕВИЧ сообщил, что на коллегии в Донецке медики, прибывшие со всех регионов Украины, будут поднимать вопрос, «как быть в ситуации, когда есть некоторые кризисные проявления и в медицине».