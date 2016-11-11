У пациентов с сахарным диабетом риск смерти от инфаркта или инсульта повышается в 5 раз - медики
ВОЗ признала сахарный диабет эпидемией неинфекционного происхождения, которая стремительно распространяется на нашей планете и приобретает катастрофические масштабы.
Сахарный диабет – это хроническая болезнь, которая развивается, когда поджелудочная железа не производит достаточно инсулина или когда организм неэффективно использует уже произведенный инсулин. Инсулин – гормон, регулирующий уровень сахара в крови. Следствием неконтролируемого диабета является гипергликемия (повышение уровня сахара в крови), что со временем приводит к серьёзному повреждению многих систем организма, особенно нервной системы и кровеносных сосудов.
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Целью лечения является поддержание уровня сахара в крови как можно более близким к нормальному и отсутствие симптомов диабета.
К сожалению, однозначных ответов на определение причин этого заболевания не существует. Однако врачи обращают внимание на определенные факторы, которые приводят к развитию сахарного диабета. Факторы риска развития сахарного диабета.
Прежде всего, это – стрессы. Далее следуют повышенный уровень радиации, нездоровый образ жизни, избыточный вес, высокий показатель артериального давления, болезни сердца, высокий уровень холестерина в крови возраст человека.
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Есть мнение, что при увеличении возраста на каждые десять лет вероятность заболевания диабетом повышается в два раза. На первых этапах, для которых характерна все большая неспособность организма усваивать глюкозу, является повышение уровня сахара в крови после еды. Вследствие этого, отдых после еды очень опасен для людей, имеющих склонность к заболеванию диабетом.
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Осложнения сахарного диабета фиксируются у 70-80% больных, а в случае длительного течения - в 100%. Поражение сердца и сосудов наблюдаются у 50-80% больных СД, риск смерти от инфаркта миокарда или инсульта у таких больных повышается в 4-5 раз.