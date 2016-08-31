Ученые разрабатывают крохотный датчик, который выявит диабет за секунды

Ученые из Института теоретической и прикладной электродинамики РАН создают материалы, которые обладают особыми свойствами — обычно разработка в учреждении ведется для нужд авиационной промышленности и космонавтики, однако потом результат можно использовать и в других областях. Так, метаматериалы со свойствами рассеивания радиоволн будут полезны для медиков — на их основе научные работники института создали среду, которая при контакте с кровью будет выявлять в ней признаки диабета, а в будущем, возможно, еще и сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает Медпортал.

Читайте такжеСуповая диета снижает риск развития диабета на 90%«Здесь мы используем обратную сторону эффекта рассеивания — при нанесении крови на метаматериалы сигнал от молекул и белков в крови человека может увеличиваться в десятки тысяч и даже сотни тысяч раз», — объяснил старший научный сотрудник ИТПЭ Андрей Сарычев.

Устройство из разработанного учеными композитного материала будет иметь очень небольшой размер — всего около миллиметра. При подключении такого датчика к планшетному компьютеру или смартфону потребуется всего несколько секунд, чтобы получить результат — усиленные сигналы расскажут о том, найдены ли в крови человека маркеры диабета.

Читайте такжеУченые победили диабет 2-го типа с помощью тренировок и специального экстрактаСейчас те тесты, которые используются для определения наличия диабета, проводятся в специальных лабораториях и дают результат в течение нескольких часов. Новый анализ будет значительно быстрее и компактнее, и им можно будет оснастить бригады скорой медицинской помощи. По девятибалльной авиационной шкале готовность изделия можно оценить на шестерку — то есть в определенных условиях прототип уже проверяли.