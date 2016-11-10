Правительство выделило 477 млн грн государственного финансирования на все санатории Украины

МЗ Украины добился выделения 477 млн грн из Государственного бюджета 2017 г. на финансирование учреждений здравоохранения, которые оказывают специализированную помощь и являются уникальными, в том числе 14 детских и взрослых санаториев, сообщает УНИАН пресс-служба Минздрава Украины.

«Нам вернули все спорные санатории, в том числе госпиталь для афганцев «Лесная поляна», детский санаторий «Хаджибей» для больных ДЦП, противотуберкулезные детские санатории и др. Это уберегло заведения от рисков закрытия или неконтролируемой приватизации», - сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк. Он напомнил, что в течение нескольких месяцев Минздрав настаивал, чтобы общенациональным санаториям вернули государственное финансирование, но при этом взял на себя обязательства реформировать эту сферу, с целью перейти к принципу оплаты реального лечения, а не содержание учреждений.

Читайте такжеПрофсоюзные санатории необходимо привлечь к реабилитации бойцов АТО«Возвращение санаториев не решает проблему неэффективности в этой сфере. Совместно с руководителями санаториев мы договорились о разработке плана реформирования санаторного лечения и поэтапного перехода на монетизацию услуг. То есть мы будем оплачивать людям путевки в определенном перечне санаториев и других медучреждений, и человек сможет сам выбирать, в каком из них лечиться. Средства будут идти за человеком. Таким образом мы создаем конкуренцию между заведениями и даем санаториям больше финансовой свободы, чтобы привлекать дополнительные средства», - рассказал заместитель министра.

Следующий год станет переходным, что позволит санаториям постепенно адаптироваться к реформе.

Читайте такжеВ Минздраве убеждены, что местная власть не сможет финансировать санатории и больницы, переданные ей на баланс Напомним, ранее Минздрав Украины выразил позицию - оставить санатории в государственной собственности и под государственным контролем, сохраняя мощности по основному профилю, но превратить их в самоокупаемые предприятия, которым государство оплачивает услуги для конкретных граждан.

Согласно расчетам министерства, общая мощность 14 санаторных учреждений составляет 4 145 коек, средняя продолжительность курса лечения - 33 дня. Средняя стоимость курса лечения в текущем 2016 году составляет более 8 тыс. грн.