За сутки в зоне АТО ранены 3 украинских военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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«За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, но трое военнослужащих получили ранения», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, пророссийские боевики за минувшие сутки 54 раза открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе.