За сутки в зоне АТО ранены 3 украинских военных
13:05, 09 ноября 2016Страна
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За сутки в зоне проведения антитеррористической операции вследствие боевых действий ни один украинский военный не погиб, трое бойцов получили ранения.
За сутки в зоне проведения антитеррористической операции вследствие боевых действий ни один украинский военный не погиб, трое бойцов получили ранения / Фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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«За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, но трое военнослужащих получили ранения», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, пророссийские боевики за минувшие сутки 54 раза открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе.
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