Гройсман нашел в Минздраве "врагов" и поручил Супрун "зачистить" от них ведомство

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании правительства при обсуждении вопросов о введении референтных цен на лекарственные средства и о начале программы реимбурсации (компенсации стоимости) лекарственных средств хронически больным некоторыми заболеваниями.

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«Ульяна, я вас очень прошу зачистить министерство от врагов государства и людей... Внутри министерства есть люди, которые по 10 лет работают на своих должностях. Мы только подбираемся к сути, а они находят какие-то зацепки, какие-то моменты, не поднимают трубку, - это катастрофа. Увольняйте их. Подпишите приказ о реорганизации министерства, всех на улицу, тех, кто не понимает, зачем он там находится. И давайте объявляйте честные, открытые и публичные конкурсы, и приглашайте людей для того, чтобы наводить порядок дальше», - заявил Гройсман.

Премьер подчеркнул, что с самого начала своей деятельности правительство собиралось навести порядок в регулировании цен на лекарства, но до сегодняшнего дня сталкивается с бешеным сопротивлением».

В этом контексте он обратился к представителям фармацевтического бизнеса и посредникам на этом рынке с предупреждением: «Если вы будете думать о том, что вы можете не выполнять решение правительства, что вы думаете, что вы сможете и дальше оставлять вдвое дороже лекарства в Украине, так как это было раньше, я предупреждаю, что правительство, Госслужба, все другие службы будут достаточно жестко реагировать на такие действия. Не обижайтесь».

«Саботаж внутри, на фармрынке, реестр пациентов в частных руках – нормальной лексики не хватает», - возмутился Гройсман.

Вместе с тем он подчеркнул: «Я призываю всех добропорядочных, добросовестных с 1 января – есть время подготовиться – снизить цены, сделать их честными, и сделать доступ к этим лекарствам во всех доступных сетях страны».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 ноября, Кабинет министров Украины принял решение о введении референтных цен на лекарственные средства, которые предусматривают введение ограничений на максимальную розничную цену лекарств с учетом анализа цен в соседних государствах, а также о начале программы реимбурсации (компенсации стоимости) лекарственных средств людям, больным гипертонией, диабетом и астмой.

«Эти решения позволят снизить цены на лекарства вдвое», - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.