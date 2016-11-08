Чиновники КГГА хотят закупить для онкобольных лекарства, которые не применяются при терапии рака

Всего на закупку таких “лекарств” чиновники запланировали потратить 703 тысячи гривен. Об этом стало известно из документации тендера, объявленного в системе Прозорро, сообщили УНИАН в Центре противодействия коррупции. Сам аукцион должен состояться 17 ноября.

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Согласно тендерной документации, для лечения онкологии в наиболее пострадавшей в результате чернобыльской катастрофы категории граждан чиновники КГГА намерены закупить 11 препаратов, 7 из которых вообще не являются лекарственными средствами, а биологически активными добавками, витаминами или аминокислотами. Из 11 наименований только один препарат является антибиотиком. Все препараты, которые хочет закупить КГГА для лечения онкологии являются непрофильными для применения в борьбе с этим недугом. Также ни одного из 11 препаратов, которые собираются закупить в КГГА за бюджетные деньги, нет в отечественных и международных протоколах лечения онкопатологий.

Так, например, КГГА хочет закупить депротеинизированный гемодериват из крови телят, известный под торговым названием «Актовегин». Этот препарат является вытяжкой из крови телят и не зарегистрирован ни в одной развитой стране, как лекарственное средство. Он также отсутствует в перечне лекарств для использования в США или странах ЕС.

«Все без исключения препараты, которые хотят закупить для лечения онкобольных чернобыльцев, не имеют ничего общего с лечением рака, - утверждает Андрей Безносенко, главный врач Института рака. – По сути, лишь один препарат из 11 наименований - антибиотик, который - иногда используются при химиотерапии и после операций по удалению злокачественных опухолей. Все же другие – являются сопутствующими препаратами, их эффективность не доказана никакими исследованиями, которые базируются на принципах доказательной медицины».

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Это, в частности, L-лизина эсцинат, аргинин глутамат, Трометамоловая соль α-липоевой (тиоктовой) кислоты, пиридоксина гидро хлорид, тиамина гидрохлорид, цианокобаламин, магния аспарагинат, калия аспарагинат, магния аспарагинат, калия аспарагинат, тиотриазолин и пентоксифиллин.

Вместо того, чтобы закупать препараты, которые используют в химиотерапии, в КГГА, согласно объявленного тендера, намерены приобрести для киевлян панкреатин - фермент поджелудочной железы, улучшающий пищеварение.

“Украинское законодательство сегодня позволяет закупки за бюджетные средства препаратов без клинически доказанной эффективности, - рассказывает Виктория Тимошевская, врач, руководитель программы «Общественное здоровье» международного фонда «Возрождение». – Фактически, врачи могут заказывать любые препараты, руководствуясь собственным опытом использования или устаревшими принципами и не объясняя, зачем они нужны в лечении. Таким образом заказываются не жизненно необходимые для пациента препараты, а те, что навязаны представителями фармацевтических компаний-производителей... Поэтому, вместо химиотерапии, которая нужна для лечения онкологии, КГГА заказывает больным раком людям пилюли для пищеварения, витамины или БАДы, которые не используются в мире, ведь не имеют доказанной клинической эффективности. Врачи называют такие препараты коротко – «фуфломицинами», - добавляет врач.

По словам юриста Центра противодействия коррупции Елены Щербань, решить проблему может введение единого национального перечня лекарственных средств, в который будут включены препараты с доказанной эффективностью, а не все подряд, как это происходит сейчас.