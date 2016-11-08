В Украине не прекратится финансирование программ для лечения онкобольных - Минздрав

Государство не прекращает финансировать лечение онкобольных, сообщили УНИАН в Минздраве.

В ведомстве подчеркнули, что финансирование закупок препаратов для онкобольных на 2017 год увеличится по сравнению с 2016 годом.

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Для сравнения:

Финансирование программы “Онкологические заболевания”:

2016: 397 065,70 тыс. гривен

2017: 445 013,80 тыс. гривен

запрос от Минздрава на дополнительные средства на 2017 год : 2 559 934,00 тыс. гривен

Финансирование программы “Детская онкология”:

2016: 353 000,00 тыс. гривен

2017: 558 056,90 тыс. гривен

запрос от Минздрава на дополнительные средства на 2017 год : 259 681,30 тыс. гривен.

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Постановление Кабинета Министров Украины “Об эффективном использовании государственных средств” №710 предусматривает прекращение подготовки проектов новых государственных целевых программ или внесение изменений в утвержденных целевых программ, требующих дополнительного финансирования из государственного бюджета.

В частности в пункте 12 постановления говорится о прекращении подготовки проектов новых государственных целевых программ или внесение изменений в утвержденных целевых программ, требующих дополнительного финансирования из государственного бюджета.

В то же время закупки для конкретных категорий заболеваний будут осуществляться через мероприятия, а не через программы.

Команда Минздрава вместе с общественностью работает над тем, чтобы больше категорий пациентов получали необходимые бесплатные лекарства от государства.