Волонтеры штаба Ахметова доставляют наборы выживания старым людям на дом

Адресная доставка продуктовых наборов осуществляется в 8 населенных пунктах: Донецке, Макеевке, Ханженково, Харцызске, Енакиево, Снежном, Шахтерске и Торезе, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба.

На неподконтрольной территории Донбасса проживают тысячи одиноких стариков и инвалидов. Из-за состояния здоровья они не покидают свои дома и не могут прийти за наборами на пункт выдачи.

Читайте также143,5 тыс. наборов выживания выдали мобильные бригады Штаба Ахметова за 1 год«Одинокие старики и инвалиды – самая нуждающаяся категория получателей нашей помощи. Чтобы они не остались без поддержки, мы 2 года доставляем им продукты на дом. В день наши волонтеры успевают посетить от 20 до 25 адресов. Всего в Донецке и близлежащих крупных городах работает 6 бригад волонтеров. Их график выездов составлен так, чтобы люди не переживали и вовремя получали наборы», – рассказала Наталья Барышпольская, руководитель направления «Гуманитарная помощь» Штаба Ахметова.

Кто может получить адресную доставку продуктов?

Продуктовый набор с доставкой на дом могут получить мирные жители, которые относятся к следующим льготным категориям:

одинокие инвалиды I и II групп, которые не могут самостоятельно передвигаться;

одинокие тяжелобольные люди, люди, перенесшие оперативные вмешательства или сложные хронические заболевания, имеющие документальное подтверждение;

одинокие пенсионеры старше 60 лет, которые не могут самостоятельно передвигаться.

Как подать заявку на адресную доставку продуктов?

Оставить заявку по телефону горячей линии Штаба 0800 509 001. В заявке необходимо указать следующие данные:

ФИО;

год рождения;

льготную категорию (подтвержденную документально);

домашний адрес;

номер телефона для связи;

серию и номер паспорта.

Читайте такжеВ Донецк прибыла 264-я автоколонна Гуманитарного штаба с продуктамиКакие документы необходимо предоставить при получении набора?

Продуктовый набор выдается лично в руки получателю при наличии оригиналов паспорта и документов, подтверждающих льготную категорию.

Как часто осуществляется доставка на дом?

Продуктовый набор доставляется 1 раз в 5-6 недель.