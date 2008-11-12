В Луцке у 6 воспитанников детсада обнаружили сальмонеллез

В МЧС поступила информация о том, что 7 ноября в Луцке в областную инфекционную больницу из детского дошкольного заведения №16, который посещают 200 детей, с диагнозом «сальмонеллез» госпитализированы шестеро детей в возрасте до 5 лет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, предварительная причина заболевания - употребление в еду загрязненных пищевых продуктов. Специалистами областной СЭС начато эпидрасследование, осуществляются профилактические и противоэпидемические мероприятия. Ситуация находится под контролем Главного облуправления МЧС.