Преподаватели и студенты смогут бесплатно изучать английский язык - Минздрав

Украинские преподаватели, ученые и студенты смогут бесплатно изучать английский язык благодаря сотрудничеству Министерства науки и образования Украины и Социального проекта по изучению английского языка «Lingva.Skills», который разработан командой «Академии Навыков», сообщили УНИАН в Минздраве.

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Первый заместитель Министра образования и науки Украины Владимир Ковтунец отметил, что знание английского языка - одна из основных компетенций, которой должны обладать современные преподаватели и ученые.

"Мы предоставляем возможность всем сотрудниками Министерства образования и науки Украины, педагогам и ученым по всей стране бесплатно выучить английский язык благодаря Социальному проекту по изучению иностранных языков «Lingva.Skills»», - отметил он.

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В свою очередь Председатель Ассоциации инновационной и цифровой образования Станислав Куценко отметил, что социальный проект изучения иностранных языков «Lingva.Skills» собрал более 2 млн. заявок от украинцев на протяжении четырех месяцев и стал самым популярным образовательным проектом в Украине.

"Уже учатся на сайте проекта почти все центральные органы власти, комитеты Верховной Рады Украины и много региональных областных государственных администраций и городских советов. Также обучение английскому языку в проекте приобщены социально незащищенные слои населения: ВПО-лица, участники боевых действий и члены их семей и тому подобное. Мы хотим искренне поблагодарить руководство Министерства образования и науки Украины за инициативу обучать по этой инновационной методике не только чиновников, но и учителей, ученых и студентов», - сказал Куценко.

3 ноября был презентован Меморандум о сотрудничестве между Министерством образования и науки Украины и Ассоциацией инновационной и цифровой образования о сотрудничестве в рамках реализации Социального проекта «Lingva.Skills», который предоставит возможность выдавать совместный диплом пользователям об успешном прохождении обучения.