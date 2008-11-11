Что нужно нашему иммунитету?

Вы решили заняться укреплением своего иммунитета, но не знаете, как это сделать? Ну что ж, значит просто необходимо поговорить о том, какие вещества нужны нашему требуются нашему организму для достижения поставленной цели.

Давайте для начала попробуем разобраться, как вообще работает наша иммунная система. Первым барьером на пути инфекции становится слизистые оболочки и кожа. Большинство вредоносных бактерий и микробов отсеиваются именно на этом этапе.

Если же бактерии и микробы оказались настолько хитрыми, что смогли преодолеть первое препятствие, то за дело берутся фагоциты, Т-лимфоциты, В-лимфоциты.

Они уже наносят точечные удары, уничтожая врагов нашего организма.

Последним шагом является удаление из организма «поверженного врага».

Нашей иммунной системе для нормального функционирования просто необходим витамин А. Этот витамин повышает работоспособность собственных интерферонов, защищает от негативного влияния вилочковую железу, стимулируя при этом ее деятельность. Важно отметить, что принимать витамин А необходимо с умом. Дело в том, что нашему организму свойственно накапливать витамин А, поэтому бесконтрольный прием его может привести к токсической реакции.

Важным для нашей иммунной системы является и селен. Это замечательное вещество способно укрепить устойчивость нашего организма. Селен препятствует проникновению в организм человека любых вирусов, способствует выведению радионуклидов. Но и с селеном не следует переусердствовать. Почему? Потому что избыток селена в организме может привести к поражениям печени, а также к серьезным неврологическим проблемам.

Не будем забывать и о необходимом нам витамине Е. Этот витамин необходим и старому и молодому организму, но особенно важно принимать его пожилым людям.

Витамин Е обладает отличным свойством: он выводит из организма «вредные» жиры, шлаки и токсины. При этом важно учитывать, что употреблять слишком много витамина Е не следует, так как если принимать этот витамин бесконтрольно, то он, накапливаясь в организме, способен ускорять процессы старения.

Обратите внимание и на то, чтобы вы получали необходимую дневную дозу витамина С. Этот витамин способствует тому, что в крови повышается количество интерферона, как собственного, так и благоприобретенного. При этом, надо отметить, что превышать дневную дозу витамина С также не следует. Регулярное ее превышение (70-100мг) может привести к расстройствам сна, чувству беспокойства, нарушению нормальной работы поджелудочной железы, а также углеводного обмена. Кроме всего вышеперечисленного, может развиться сахарный диабет, начаться разрушение зубной эмали, образование камней в почках.

Нашему иммунитету необходимы и витамины группы В. Они стимулируют его работу в периоды стресса (эмоционального или физического). Если в организме наблюдается нехватка этих витаминов, то снижается возможность борьбы организма с инфекциями. Важно сказать, что большие дозы этих витаминов могут спровоцировать развитие аллергической реакции, поэтому перед началом приема этого витамина нужно посоветоваться со своим врачом, для того чтобы определить необходимую именно вам дозировку.