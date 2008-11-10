Носовые бактерии смертельно опасны для здоровья

В любой момент жизни до 30% абсолютно здоровых людей могут пострадать от бактерий staphylococcus aureus, которые развиваются и существуют в носу. В большинстве случаев эти бактерии безвредны, но в последнее время устойчивая к антибиотикам форма бактерий под названием С. aureus становится всё более распространённым заболеванием. При наличии такой носовой инфекции лечение является долгим и трудным. С. aureus способна привести к пневмонии, если микробы попадают в лёгкие, а также к абсцессу, серьёзным кожным инфекциям и воспалению. Бактерия даже может вторгнуться в кровоток и вызвать опасные для жизни болезни.

Когда в 1940-х годах был открыт пенициллин, практически все виды С. aureus были уязвимы для нового антибиотика. Но, как говорят медики Гарвардского университета /США/, спустя десятилетия развились сильные бактериальные мутации, стойкие к действию пенициллина и аналогичных препаратов. С. aureus ведёт себя как и другие стафилококки и живёт как правило в носу или на коже, иногда становясь причиной лёгочных инфекций и более опасных диагнозов. Врачи советуют для защиты собственного здоровья чаще и продолжительнее мыть руки с мылом и не пользоваться чужими средствами гигиены, носовыми платками и полотенцами.

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