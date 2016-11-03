Прогноз магнитных бурь на ноябрь - советы во избежание ухудшения самочувствия

Специально для метеозависимых читателей мы представляем прогноз магнитных бурь, которые возможны в ноябре.

Частые вспышки солнечной активности в октябре привели к тому, что последний осенний месяц будет относительно спокойным. Таким образом, геомагнитная обстановка не обещает быть опасной для метеозависимых, сообщает Newsyou.info.

Третий месяц осени порадует тем, что магнитные бури и колебания не будут существенными. Вероятные дни для магнитных колебаний: 6, 12, 19, 23, 27 числа месяца. Наиболее опасные дни ожидаются 1, 13, 20, 21, 22 числа.

Геомагнитные колебания на нашей планете периодически возникают из-за особой активности на Солнце, на котором возникают темные пятна. Когда происходят солнечные вспышки, частицы плазмы вырываются в космос, при этом набирая невероятную скорость. Затем они приближаются к Земле и «пробивают» нижние слои атмосферы, что влечет за собой возникновение бурь.

Чем так опасны магнитные бури?

Читайте такжеСолнце влияет на продолжительность жизни человекаГеомагнитные колебания ощущают те люди, которые уязвимы к ним. Они приводят к головным болям, вызывают бессонницу, а также нарушают работу сердечнососудистой системы. Очень часто в эти дни люди впадают в депрессию.

Советов есть несколько. Нужно не употреблять алкоголь, избегать стрессовых ситуаций, больше проводить времени на улице и прислушиваться к рекомендациям врача.