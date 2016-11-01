Количество зарегистрированных переселенцев за неделю сократилось до 1,668 млн человек

По состоянию на 31 октября текущего года на учете находятся 1 млн 668 тыс. 630 внутренних переселенцев из Донбасса и Крыма, что на 3,6 тыс. человек меньше, чем на 24 октября, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Согласно сообщению, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, на учете находятся 1 348 119 семей из Донбасса и Крыма.

Читайте также75% внутренне перемещенных лиц относятся к социально уязвимым группам Более 1 млн семей переселенцев обратились за государственной денежной помощью, более 946 тыс. семей ее получили. Общая сумма перечисленных переселенцам средств с начала 2016 года составила почти 2,7 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 24 октября текущего года на учете находятся 1 млн 672 тыс. 251 внутренний переселенец из Донбасса и Крыма, что на 9,5 тыс. человек меньше, чем на 17 октября.

По итогам проверки в 2015 году Служба безопасности в начале 2016 года передала Минсоцполитики информацию о более чем 450 тыс. человек, которые зарегистрированы как временные переселенцы, но не проживают на подконтрольных украинской власти территориях. Выплаты данным гражданам были приостановлены до момента подтверждения факта их проживания на подконтрольной территории.

Комиссии по вопросам назначения социальных выплат внутренне перемещенным лицам при исполнительных органах местной власти по состоянию на 13 октября текущего года возобновили выплату помощи 201 тыс. переселенцев и отказали в возобновлении 71 тыс. переселенцев из-за отсутствия их по месту регистрации. Всего в органы социальной защиты поступило 340 784 заявления о назначении (восстановлении) социальных выплат.

Читайте такжеШтаб Ахметова доставил продукты для переселенцев с инвалидностью, прибывшим в Святогорск В то же время вице-премьер Павел Розенко отмечал в интервью УНИАН, что, несмотря на приостановку выплат, указанные люди не были исключены из списка переселенцев, поскольку для этого им должна быть аннулирована справка переселенца. Справка может быть отменена управлением соцзащиты только на основании конкретной информации Государственной миграционной службы. Данный процесс, по словам Розенко, может длиться несколько месяцев.