В Украине в этом году погибло 1 тыс. 239 человек вследствие пожаров

С начала года в Украине произошло 65 тыс. 797 пожаров, из которых 22 тыс. 736 - в жилом секторе.

Читайте такжеВ Украине за неделю во время пожаров погибли 28 человекКак сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате пожаров погибли 1 тыс. 239 человек и пострадали 976.