В Украине в этом году погибло 1 тыс. 239 человек вследствие пожаров
09:52, 31 октября 2016Страна
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В результате пожаров погибли 1 тыс. 239 человек и пострадали 976.
С начала года в Украине возникло более 65,7 тыс. пожаров / Фото: УНИАН
С начала года в Украине произошло 65 тыс. 797 пожаров, из которых 22 тыс. 736 - в жилом секторе.
Читайте такжеВ Украине за неделю во время пожаров погибли 28 человекКак сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате пожаров погибли 1 тыс. 239 человек и пострадали 976.
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