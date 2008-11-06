Кроссы на физкультуре заменят игровыми видами спорта

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что до выяснения ситуации с системой специального медицинского обследования детей, их способностей и уровня физической подготовки, кроссы на уроках физической культуры необходимо срочно запретить. Вместо них дети должны заниматься игровыми видами спорта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров Украины, об этом премьер заявила на заседании правительства.

Кабинет Министров также рекомендует пересмотреть порядок физической подготовки школьников. В частности, рекомендуется прекратить проведение кроссов для школьников на уроках физической культуры без специального медицинского обследования.

Также пресс-служба Кабмина сообщает, что правительство отменило постановление Кабинета Министров от 15 января 1996 г. №80 “О государственных тестах и нормативах оценки физической подготовленности населения Украины”.

Как сообщал УНИАН, 31 октября министр по вопросам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО сообщил, что возглавляемое им ведомство подготовило и послало в Кабинет министров новую программу по проведению уроков физической культуры в школе “Шаг к здоровью”, ориентированную на получение оздоровительного эффекта от занятий.

“Такие нормативы для бега или подтягивания, которые существуют сегодня, направлены не на подготовку здорового успешного человека – это подготовка солдата или спортсмена высшего уровня”, - отметил министр. Именно это, по его убеждению, и стало главной причиной, почему на уроках физкультуры случались трагические случаи, и почему сегодня дети не хотят ходить на эти уроки.

“Наша программа, которую мы хотим утвердить решением Кабинета Министров и отменить утвержденные в 1995 году нормативы, введет новый, оздоровительный подход к урокам физкультуры”, - объяснил Ю.ПАВЛЕНКО.

По его словам, в основу разработанного в Минсемьи оценивания предложено положить посещение уроков и физическое состояние ребенка.

“Определять оценки нужно не по количеству раз или времени, за которое ребенок пробежал, а по тому, чтобы он обязательно 12 часов в неделю занимался двигательной активностью. Это минимально необходимое количество часов (физической активности - УНИАН) в неделю для ребенка”, - сказал министр.

Во-вторых, отметил он, это физические параметры ученика: имеет ли ребенок лишний вес, есть ли у него какие-либо другие отклонения в физическом развитии. Также нужно будет учитывать состояние его здоровья и наличие заболеваний, в зависимости от которых определять программу уроков физкультуры.