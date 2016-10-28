Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превышает показатели прошлого года на 20% - Минздрав

Как сообщили УНИАН в Минздраве, уровень заболеваемости в эпидсезон 2016-2017 годов почти на 20 % превышает прошлогодние показатели аналогичного периода.

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По данным Украинского центра контроля и мониторинга заболеваний, в нынешнем эпидсезоне гриппа и ОРВИ в Украине уже зарегистрировано 472054 больных. За период с 3 по 23 октября по оперативным данным территориальных органов здравоохранения переболели 1,1 % населения (анализ проводился без учета данных АР Крым и г.Севастополя). Дети в возрасте до 17 лет составляют 70,1 % от общего количества заболевших.

За прошедшую отчетную неделю темп прироста заболеваемости растет как среди взрослых, так и среди детей, однако ни в одном из регионов показатели не превышают эпидемических порогов. Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано в Киевской – 699,5 на 100 тыс. населения, самый низкий – в Тернопольской областях – 220,6 .

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Всего по Украине с начала эпидемического сезона госпитализированы с предварительными диагнозами «грипп» и «острая респираторная вирусная инфекция» 13873 лица (2,9 % от заболевших), из них 80,3 % составляют дети в возрасте до 17 лет.

Начиная с 40 недели 2015 года специалистами вирусологических лабораторий методом полимеразной цепной реакции исследовано 26 образцов материалов от больных на грипп, положительных результатов не определено.

За отчетный период в Украине летальных случаев в результате гриппа не зарегистрировано. С начала эпидемического сезона по оперативным данным вакцинация против гриппа не проводилась.