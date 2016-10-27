Украинец создал прибор, который восстанавливает работу парализованной руки

Устройство стоимостью до $500 дает возможность такой руке действовать, как здоровой, чтобы человек мог самостоятельно одеваться, наливать себе чай и выполнять другие рутинные задачи. Кроме того, оно помогает восстановить связь мозга с парализованной рукой, чтобы реабилитация прошла быстрее и эффективнее, пишет AIN.UA.

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Впервые парень задумался над проектом после того, как друг его отца пережил инсульт. Тогда Александр узнал о современных методах реабилитации и заметил, что несмотря на огромный спрос на рынке до сих пор нет доступного и эргономично продуманного прибора для восстановления нейромоторной системы.

"Такого рода системы используют в американских реабилитационных центрах, но прибора, который включает все составляющие, нет. Кроме того, человек не может надевать их без посторонней помощи, а медицинские электро-стимуляторы слишком громоздки и никак не удерживаются на коже", — рассказал Александр Шумский.

Система устроена таким образом. На работающую руку надевают перчатку с сенсором, который считывает движения указательного пальца – и когда тот сгибается, посылает Bluetooth-сигнал рукаву на неработающей руке. Устройство генерирует электроразряд, который проходит через мышцы и активирует запускают ее мотонейроны.

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"Это практически натуральный способ запуска мышц – они не видят разницы между электричеством и стимулом, посланным мозгом. Правильно настроенный под человека разряд не доставляет дискомфорта, и в результате мы получаем силу сокращения мышцы в несколько килограмм: благодаря ей человек может не только самостоятельно одеваться, держать чашку и ложку, но и поднимать двухлитровые бутылки", — говорит Александр Шумский.

Такие упражнения помогают мозгу восстановить связь с парализованной рукой, чтобы функции погибших клеток взяли на себя другие клетки. Обычно мозг сам пытается восстановить связь с руками – со временем человек начинает шевелить плечом и локтем. Но мелкая моторика, как правило, восстанавливается хуже. Система помогает наладить мелкую моторику, мотивирует пользователя к упражнениям, а также может в разы ускорить реабилитацию.

Вес всего устройства около 250 граммов, человек может одной рукой самостоятельно надеть его, включить и настроить. Вся система сделана за один цикл 3D-печати, включая застежки и подвижные части. Для создания модели руку сканируют в 3D, а затем отпечаток доводится до формы, которая идет в печать.