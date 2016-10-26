Штаб Ахметова поможет жителям "серой зоны" с зимним отоплением домов

15:38, 26 октября 2016
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480 семей Новогродовки Штаб Ахметова обеспечит бесплатным углем на зиму.

Гуманитарный штаб Рината Ахметова

Гуманитарный штаб Рината Ахметова окажет помощь самым незащищенным жителям Новогродовки. 480 семей, проживающих в «серой зоне», бесплатно получат уголь для отопления своих домов в зимний период. 

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Как сообщила координатор Штаба Римма Филь на пресс-конференции в Киеве, объем гуманитарной помощи от Штаба составит 1416 тонн топлива. 

«В Гуманитарный штаб Рината Ахметова приехали две пожилые женщины-активисты одной из шахт Новогродовки с просьбой о помощи. Люди там буквально замерзают. У них нет денег на покупку угля.  Вся Новогродовка собирала деньги, чтобы эти женщины смогли доехать до Киева. До этого шахтеры-пенсионеры обращались во все возможные инстанции, но везде получили отказ. Никто им не помог. Нигде они не смогли добиться правды. И Штаб оказался последней надеждой для людей, которые остались один на один со своей бедой», - сообщила Римма Филь.

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В коллективном письме шахтеры-пенсионеры сообщили о том, что они уже два года не получают уголь для бытовых нужд. После внесения изменений  в Горный закон Украины,  бывшие работники шахт, находящихся  в стадии реструктуризации, потеряли право на бесплатное обеспечение  углем. Не взяли на себя это обязательство и местные органы власти, ссылаясь на отсутствие денег.  Тогда жители Новогродовки обратились с просьбой о помощи в Штаб Ахметова.

«Ринат Ахметов, узнав об этом,  принял решение помочь своим землякам. Несмотря на то, что у Гуманитарного штаба нет отдельной программы помощи по обеспечению углем, оперативно было решено помочь жителям Новогродовки. Также как и в прошлом году, когда Штаб оказал адресную помощь  углем семьям переселенцев в Святогорске, оказавшимся в трудном положении. Понятно, что подобная адресная помощь не решает проблему в целом. Мы не можем заменить государство. При всем нашем желании, мы не можем помочь всем. Но мы обращаем внимание общественности на то, что эта проблема существует и может быть решена только на государственном уровне», - сказала Римма Филь.

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По словам координатора Штаба, помощь планируется выделить для 480 самых нуждающихся семей Новогродовки.  Среди них: пенсионеры шахты №2 «Новогродовская»; пенсионеры и сотрудники ГП «Углереструктуризация», которые имели право на получение угля от шахты №2 Новогродовская»; малообеспеченные семьи; многодетные семьи; матери-одиночки; семьи с детьми-инвалидами; получатели помощи по обращениям в горсовет.

Каждая семья получит по 2,95 тонны угля на зиму. Объем гуманитарной помощи от Штаба составит 1416 тонн топлива.

До 7 ноября Штаб Рината Ахметова соберет необходимые документы и организует логистику. А с 10 ноября начнутся поставки топлива в каждый дом. В течение месяца  уголь получат все адресаты. Зиму люди встретят в теплых домах.

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