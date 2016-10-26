При участии Красного Креста найдено более 500 человек, которые считались пропавшими без вести на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщила пресс-секретарь Международного комитета Красного Креста Санела Байрамбашич.

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По ее словам, представительство МККК в Украине начало работу для привлечения внимания людей к поиску пропавших без вести. Как отметила Байрамбашич, цель этих действий - проинформировать людей, у которых пропали без вести родственники и близкие, о возможности обратиться в Красный Крест. Представитель МККК отметила, что организация сама по себе не участвует в непосредственном розыске людей, а оказывает содействие соответствующим государственным органам.

Байрамбашич также отметила, что в Украине пока нет общего списка лиц, пропавших без вести, и задача организации - с помощью людей, которые будут обращаться к ней, создать такой список.

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В свою очередь руководитель проекта по поиску пропавших без вести Фабьян Бурдье отметил, что на сегодняшний день в обработке МККК находятся материалы о 480 пропавших. Он подчеркнул, что такие люди разыскиваются по всей территории Украины - как подконтрольной украинским властям, так и на временно оккупированной. При этом среди пропавших как военные, так и гражданские лица. Подавляющее большинство из них - мужчины.

“По состоянию на сегодняшний день более 500 кейсов лиц закрыты, то есть это люди, которые были найдены”, - сказал Бурдье.